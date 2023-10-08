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ترحيل 36 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال شهر

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رحلت الأجهزة الأمنية خلال شهر أكثر من 36038 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. في حين بلغ عدد المرحلين في آخر أسبوع أكثر من 8 آلاف مخالف، بينما تم ضبط أكثر من 15 ألف مخالف خلال الفترة من 28 / 9 / 2023 حتى 4 / 10 / 2023.

المخالفون: 15201

الإقامة: 9233

أمن الحدود: 4271

نظام العمل: 1697

المتسللون

527 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة

%55 يمنيون

%43 إثيوبيون

%2 جنسيات أخرى

66 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية

14 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة

الإجراءات

44462 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة

36713 رجلا

7749 امرأة

39218 أحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية

1748 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم

8058 رحلوا


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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