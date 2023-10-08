ترحيل 36 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال شهر

رحلت الأجهزة الأمنية خلال شهر أكثر من 36038 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. في حين بلغ عدد المرحلين في آخر أسبوع أكثر من 8 آلاف مخالف، بينما تم ضبط أكثر من 15 ألف مخالف خلال الفترة من 28 / 9 / 2023 حتى 4 / 10 / 2023. المخالفون: 15201 الإقامة: 9233 أمن الحدود: 4271 نظام العمل: 1697 المتسللون 527 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة %55 يمنيون %43 إثيوبيون %2 جنسيات أخرى 66 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية 14 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة الإجراءات 44462 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة 36713 رجلا 7749 امرأة 39218 أحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية 1748 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم 8058 رحلوا



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