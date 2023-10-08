المخالفون: 15201
الإقامة: 9233
أمن الحدود: 4271
نظام العمل: 1697
المتسللون
527 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
%55 يمنيون
%43 إثيوبيون
%2 جنسيات أخرى
66 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية
14 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة
الإجراءات
44462 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
36713 رجلا
7749 امرأة
39218 أحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية
1748 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
8058 رحلوا
كانت هذه تفاصيل خبر ترحيل 36 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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