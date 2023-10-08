شكرا لقرائتكم خبر عن مستقر على المعظم.. "الأرصاد" يكشف توقعات الطقس بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وتشمل تلك الحالة أجزاء من مناطق الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

الطقس على مناطق السعودية اليوم

وأشار مركز الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وتتحول تدريجيًا الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، مشيرا إلى ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الطقس في المنطقة الشرقية

وتوقع المركز الوطني شبورة مائية "ضباب خفيف" على مناطق الجبيل، الدمام، الخبر، الظهران، القطيف، رأس تنورة، والعديد وبقيق.

الطقس في جازان

في جازان نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة يصاحبها تدن في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج، ورياح، بمناطق الدرب، بيش، جازان، فرسان.

الطقس في عسير

أيضا في عسير نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة، على مناطق البرك والقحمة، يصاحبها تدن في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج، ورياح.

كما نبه من أتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح، وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحرجة والربوعة وظهران الجنوب، وأبها، وأحد رفيدة، والنماص، بلقرن.

الطقس في مكة المكرمة

أيضا نبه من رياح شديدة يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، ورياح، على القنفذة والليث وبحرة بمكة المكرمة.