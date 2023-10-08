السعودية | “2000” ريال غرامة عدد “ركاب” السيارة

وأوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق أن عقوبة نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المُحدد في رخصة السير تتمثل في غرامة مالية تبدأ من 1000 ريال وتصل إلى 2000 ريال.

وتقدم الجهات الأمنية والمرورية إرشادات مستمرة لضمان السلامة المرورية، والتي كان آخرها ضرورة وجود طفاية الحريق بالسيارة باعتبارها من أهم وسائل السلامة حال نشوب حريق.