السعودية | “2000” ريال غرامة عدد “ركاب” السيارة

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “2000” ريال غرامة عدد “ركاب” السيارة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
حذّرت القوات الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات من نقل عدد ركاب يزيد على المسموح به داخل السيارة، كون ذلك يُعد مخالفة تعرضهم لدفع غرامة مالية.
وأوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق أن عقوبة نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المُحدد في رخصة السير تتمثل في غرامة مالية تبدأ من 1000 ريال وتصل إلى 2000 ريال.
وتقدم الجهات الأمنية والمرورية إرشادات مستمرة لضمان السلامة المرورية، والتي كان آخرها ضرورة وجود طفاية الحريق بالسيارة باعتبارها من أهم وسائل السلامة حال نشوب حريق.