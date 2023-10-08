السعودية | 10 آلاف طالب وطالبة في أولى مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة «أذكى»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهدت فعالية الطريق إلى «أذكى»، أولى مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي المخصصة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، تفاعل 10 آلاف طالب وطالبة وسط عروض استثنائية مبهرة جمعت ما بين التنافس والإلهام في قوالب ترفيهية تثقيفية متنوعة، بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله شرف الغامدي، ومدير مركز المعلومات الوطني في «سدايا» الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، تخللتها عروض مختلفة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي ومستقبله المتطور وعلاقته بالإنسان، وإقامة مسابقات تحفز هذا الجيل على المضي قدماً نحو عالم التقنيات المتقدمة، وقدمت لهم جوائز تقديرية.

وتهدف فعالية «أذكى»، إلى صناعة جيل وطني واعد من المبرمجين والمتمكنين من تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي بأسلوب حديث يحقق الأثر بما يحقق توجيهات القيادة في تمكين الشباب والارتقاء بهم بوصفهم الطاقة التي لا تنضب.