انت الان تتابع باكستان تدعم المملكة لاستضافة كأس العالم 2034م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 5:26 صباحاً

أكدت جمهورية باكستان دعمها لإعلان المملكة نيتها استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034م. وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان: "نتمنى لإخواننا السعوديين كل النجاح في هذا المسعى، ونحن على يقين من أن المملكة ستستضيف بطولة رائعة لكأس العالم لكرة القدم". وأعلنت المملكة عن نيتها تقديم ملف ترشيح من أجل استضافة كأس العالم في نسخة عام 2034.

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