انت الان تتابع إعصار كوينو.. تنويه من قنصلية المملكة في هونج كونج للمواطنين: احذروا واتبعوا التعليمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت قنصلية المملكة في هونج كونج ومكاو، تنويهاً حول ما صدر من السلطات الصينية بخصوص شدة إعصار كوينو، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" -تويتر سابقا-: تود القنصلية التنويه بأن هيئة الأرصاد المحلية أعلنت أنه سيتم رفع درجة إعصار كوينو إلى الدرجة 8 شديدة الخطورة اعتباراً من بعد ظهر اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، لذا يُرجى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد، متمنين السلامة للجميع.

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