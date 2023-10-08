فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 5:31 صباحاً

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها وجّهت مندوبتها الدائمة لدى الجامعة العربية لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وجاء الطلب الفلسطيني في أعقاب إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة، ردًّا على هجمات نفّذتها الحركة ضد إسرائيل. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن حصيلة قتلى الفلسطينيين منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية بلغت 232 ونحو 1700 جريح، بعضهم في حالة حرجة وخطيرة. وفي المقابل، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الأحد: إن عدد المصابين بنيران حركة حماس قد ارتفع إلى 1590. وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين الـ1590، 19 حالة موت سريري، و293 مصنفة على أنها خطيرة.

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