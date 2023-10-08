انت الان تتابع الجيش الإسرائيلي: اليوم سيكون يوماً صعباً للإسرائيليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 5:39 صباحاً

قال الجيش الإسرائيلي إن يوم الأحد سيكون يوماً صعباً للإسرائيليين مع إعلان أعداد وأسماء قتلى عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها "كتائب القسّام" الجناح العسكري لحركة حماس. وصرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأنه وبعد تقييم الوضع تقرر إعلان قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة. وجاء إعلان الجيش عقب تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أشار من خلالها إلى أن القوات الإسرائيلية دمّرت معظم القوات التي توغلت في المستوطنات. وقال نتنياهو إنه تم انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية الإسرائيلية والقضاء على جزء كبير من قوات "حماس" الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية. وصرح بأن مجلس الوزراء وافق على قرارات لتدمير القدرات العسكرية لحماس والجهاد. جديرٌ بالذكر أن "كتائب القسّام" الجناح العسكري لحماس أطلقت فجر السبت 7 أكتوبر 2023 عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة. وفي ساعات المعركة الأولى نفّذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عدداً من مستوطنات الغلاف واشتبكوا في حرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عدداً منهم، كما أسروا عدداً من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية. واعترفت القوات الإسرائيلية بسقوط قتلى في صفوفها، إضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين بيد حماس دون تحديد عددهم.

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