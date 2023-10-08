الإضراب يعم محافظات الضفة تنديدًا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي

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محمد بن مسعود - الدمام - عمّ الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية، اليوم الأحد، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 230 مواطنًا، وإصابة أكثر من 1700 بجروح، بينهم 20 في حالة الخطر.

وشل الإضرابُ، الذي دعت إليه حركة التحرير الوطني "فتح"، مناحي الحياة كافة، وأغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبنا إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة ميادين التصدي للاحتلال؛ دفاعًا عن شعبنا، وحقنا المقدس في الحرية، والدولة، والاستقلال.

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