السعودية | تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وافق مجلس الوزراء، على تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، ويتضمن النظام مقابلاً مالياً سنوياً على طلب الحماية، أو وثيقة الحماية، يجب سداده في بداية كل سنة وشملت التعديلات المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

«يستحق على طلب الحماية، أو وثيقة الحماية، مقابل مالي سنوي يجب سداده في بداية كل سنة، اعتباراً من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب، عدا المقابل المالي السنوي لطلبات وشهادات النماذج الصناعية الدولية المودعة؛ وفقاً لاتفاق لاهاي فيكون تحصيله كل خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الدولي.

وإذا لم يقم مقدم الطلب، أو مالك الوثيقة، بسداده في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه، استحق عليه مقابل مالي مضاعف. فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره، خلال الأشهر الثلاثة التالية لانقضاء الأشهر الثلاثة الأولى، سقط الطلب، أو وثيقة الحماية، ويسجل ذلك في السجل، ويعلن عنه في النشرة.

ويجوز لمقدم الطلب، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون أن يمنح الحماية، تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى صدور قرار منح وثيقة الحماية». وشملت التعديلات المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: «مدة حماية شهادة النموذج الصناعي (خمس عشرة) سنة من تاريخ إيداع الطلب» و أضيفت الى النظام مادة يكون ترتيبها (الستين مكرر)، بالنص الآتي: تخضع الطلبات الدولية لتسجيل النماذج الصناعية للمعالجة وفقاً لأحكام اتفاق لاهاي ولائحته التنفيذية. ويتمتع النموذج الصناعي -المسجل وفقاً لاتفاق لاهاي، وعينت المملكة ضمن البلدان المطلوبة حمايته فيها، ولم ترفض الهيئة التسجيل خلال مهلة الرفض- بالحقوق نفسها التي تتمتع بها النماذج الصناعية المسجلة وفقاً لهذا النظام، ويكون للنشر بشأنه أثر النشر نفسه الناشئ تطبيقاً لهذا النظام.