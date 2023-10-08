خدمة الإسعاف الجوي تمتد إلى الجوف

استعدت هيئة الهلال الأحمر السعودي لتدشين خدمة الإسعاف الجوي بالجوف، عقب تزويد المنطقة بطائرة عمودية للإسعاف الجوي، والتي تعد واحدة من أحدث الطائرات المستخدمة في هذا المجال.

وتسهم الخدمة في تقليص مدة مباشرة الحالات الإسعافية ونقلها إلى أقسام الطوارئ، وخدمات أخرى منها نقل المرضى بين المستشفيات، ونقل الدم وغيرها من الحالات التي يخدمها الإسعاف الجوي.

وعقدت الهيئة بالجوف، ورشة عمل تدريبية للتعامل مع الإسعاف الجوي، بمشاركة القطاعات الأمنية والصحية والإسعافية، حيث عرَّفت فيها الهيئة المشاركين على طرق التعامل مع الطائرة والحالات الإسعافية ونقلها عبر خدمة الإسعاف الجوي.

وركزت الورشة على محاور، منها التعامل الآمن مع طائرة الإسعاف الجوي ومن ذلك تأمين منطقة الهبوط بقرب الحالات الإسعافية، وتأمين مرحلة نقل المصاب إلى الطائرة ثم تأمين مرحلة إقلاع الطائرة، والتعامل مع الطرق لتهيئة هبوط الطائرة في المواقع التي تستلزم الهبوط فيها واختيار المنطقة الآمنة، وتعامل القطاعات الأمنية مع هذه الحالات.

وبلغ إجمالي رحلات الإسعاف الجوي للحالات المنقولة في مارس الماضي، 70 رحلة، فيما بلغت رحلات إنقاذ الحياة للحالات المنقولة 47 حالة منقولة، في وقت تصدرت 3 مناطق رحلات الإسعاف الجوي خلال 30 يوما.

وتصدرت الرياض أعلى المناطق للحالات المنقولة عبر الإسعاف الجوي بـ38 حالة منقولة، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا بـ15 حالة منقولة، والمدينة المنورة ثالثا بـ12 حالة.