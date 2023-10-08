انت الان تتابع أجواء مستقرة.. أبرز الظواهر الجوية للـ24 ساعة المقبلة تكشفها الأرصاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 6:56 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الأحد ولمدة 24 ساعة. وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد نشاطًا للرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية؛ في حين يكون الطقس مستقرًّا على معظم مناطق المملكة. وأضاف المركز أن درجة الحرارة العظمى اليوم 46 مئوية بمكة المكرمة؛ فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 11 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة بينبع 95%.

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