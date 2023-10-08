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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 7:10 صباحاً

كشف الصحفي الإيراني "داوود إيكدري" عن أن الاتحاد الآسیوي سیصدر قراره بشأن مباراة الاتحاد السعودي ‎وسباهان الإيراني، والتي ألغیت في الجولة الثانیة من بطولة دوري أبطال آسیا یوم 21 أکتوبر. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد ألغى مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني بدوري أبطال آسيا، كما رفض لاعبو نادي الاتحاد النزول لأرضية الملعب اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة. وقال إيكدري: "الاتحاد الآسیوي سیصدر قراره بشأن ملف مباراة سباهان والاتحاد التي ألغیت في الجولة الثانیة من دوري أبطال آسیا یوم 21 أکتوبر. وسبق أن ذكر ذات الصحفي، أن وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان قد ذكر خلال تصريحات إعلامية أنه اتفق مع المسؤولين السعوديين على إعادة مباراة ‎سباهان و‎الاتحاد خلال الأيام المقبلة. وشدد الوزير على أن علاقة دولته مع المملكة العربیة السعودیة جیدة؛ مشيرًا إلى أنه لا يجب أن نسمح للرياضة أن تؤثر سلبًا على العلاقة الطيبة بين البلدين.

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