انت الان تتابع وزير الطاقة: الرياض تشهد تحولاً جذرياً كبيراً.. ونفخر بأبناء وطننا الطموحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 7:14 صباحاً

أكّد وزير الطاقة، اليوم، أن الرياض اليوم تشهد تحولاً جذرياً كبيراً، وهذا انعكاسٌ للتغيُّر الذي نسعى إليه في كل ركنٍ من أركان السعودية. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في افتتاح أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرياض، إننا نفخر بأبناء وبنات وطننا الملهمين والطموحين. وحول مؤتمر "كوب 28"، في الإمارات، أوضح وزير الطاقة في كلمته، أنه يجب أن نضمن أنه سيكون ناجحاً. وأردف، علينا العمل معاً من أجل أن يصبح COP28 علامة فارقة وليس مجرد مؤتمر للمناخ.

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