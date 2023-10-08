انت الان تتابع "الهيئة العامة للطرق": أكثر من 9 آلاف مكالمة لمركز "938" خلال سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 7:26 صباحاً

كشفت الهيئة العامة للطرق عن إحصائيات مركز 938 لشهر سبتمبر 2023م، حيث استقبل المركز 9225 مكالمة خلال الشهر. وأوضحت الهيئة أن عدد الملاحظات المعالجة بلغ 1638 ملاحظة، بنسبة رضا للعملاء 89%، ومستوى خدمة 99%، ومتوسط سرعة الرد خلال 3 ثوان. وأضافت الهيئة في إنفوجرافيك نشرته على حسابها في "إكس"، أن مركز 938 قدّم خدماته منذ إنشائه حتى الآن لـ 72098 مستفيداً.

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