انت الان تتابع جامع وحوادث وإنارة ومياه.. مناشدة من أهالي "نمار 3020" بالرياض لـ 6 جهات! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ناشد أهالي ‏حي ضاحية نمار بمخطط 3020 في مدينة الرياض، إنهاء معاناتهم مع طريقهم الذي يربطهم بمكة المكرّمة ويشكّل خطراً وتصاحبه الحوادث اليومية، مناشدين اعتماد الطريق المزدوج في أسرع وقت حفاظاً على حياة السكان والعابرين.

وأوضح المتضررون، أن هذا الطريق هو الطريق الوحيد الذي يوصلهم إلى المدارس التي يفتقر لها الحي؛ حيث أقرب المدارس -مع الأسف- يبعد مسافة 25 كيلو متراً؛ ما أوجد معاناة أخرى للسكان بعد المدارس ومخاطر الطريق.

وطالب الأهالي بشبكة للمياه تنهي معاناتهم، مشيرين إلى عدم تجاوب شركة المياه في الوقت المناسب وتأخرهم في إيصال المياه، مشيرة إلى أن عدم التجاوب ينتهي بإلغاء الطلب من قِبل الشركة دون تواصل مع العميل.

وأضافوا أن الحي بحاجة إلى إنارة وترصيف للشوارع، مشيرين إلى أنه لا يوجد في الحي المكتظ بالسكان والممتد من طريق مكة المكرّمة إلى طريق ديراب، جامع تقام فيه الصلوات وصلاة الجمعة.