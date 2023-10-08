انت الان تتابع أبرزها تقليل الهدر.. "الإرشاد الزراعي": 4 مزايا للزراعة المائية في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح الإرشاد الزراعي أهم مزايا الزراعة المائية التي تتمثل في تقليل هدر المياه وفرص إصابة النباتات بالآفات والأمراض.

وأضاف الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة في برنامج ديوانية الإرشاد الزراعي على حسابه في "إكس"، أن تقليل الهدر للمياه يتم من خلال وضع دورة للمياه المستخدمة في الزراعة، لافتاً إلى أنه من مزايا الزراعة المائية أيضاً "تقليل استهلاك النبات لمياه الري، وتوفير الطاقة الكهربائية والوقود المستخدم في ماكينات الري".

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