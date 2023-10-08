ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 313 شهيداً و1990 جريحاً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 7:48 صباحاً

أعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثاني على التوالي، إلى 313 شهيداً و1990 جريحاً. يأتي ذلك في وقتٍ تواصل فيه المقاتلات الحربية الإسرائيلية شن غاراتها العنيفة على أحياءٍ مدنية متفرقة بقطاع غزة وعددٍ من الأبراج السكنية والمنازل، إلى جانب استهداف أحد الجوامع بمدينة (خان يونس) جنوب قطاع غزة. كما قصفت قوات الاحتلال فرعيْن تابعيْن لبنك الإنتاج الوطني في غزة، إضافة إلى تدمير عددٍ من منازل أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس» بمناطق متفرقة. وذكرت قوات الاحتلال في تصريح صحفي، أنها هاجمت 426 هدفاً بغزة منها بنى تحتية وأبراج ومنازل لقيادات «حماس» ومقدّراتها.

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