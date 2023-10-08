جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إخلاء مستوطنات غلاف غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 7:50 صباحاً

أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن الجيش سيُخلي سكان مستوطنات غلاف غزة خلال الساعات المقبلة. وقال المتحدث في مؤتمر صحفي للحديث عن آخر تطورات هجوم حماس على إسرائيل المستمر منذ صباح السبت، أن اشتباكات عنيفة تدور في موقع كفار عزة العسكري مع مسلحين فلسطينيين. وأكد المتحدث مقتل مئات المسلحين الفلسطينيين وأسر العشرات منهم، في المعارك التي دارت مع الجيش الإسرائيلي.

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