شكرا لقرائتكم خبر عن لزيادة المساحات الخضراء..إطلاق حملة "لنكن قدوة" في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف، عن إطلاق حملة تشجير بعنوان "لنكن قدوة" في المنطقة.

وتستهدف الحملة المواقع التابعة لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، من مكاتب ووحدات للوزارة في المراكز والمحافظات بالمنطقة، لتحسين المشهد البصري للمواقع، وتعزيز الصورة النمطية لمباني فرع الوزارة، بالاضافة إلى العيادات البيطرية وأسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة.

زيادة المساحات الخضراء

أوضح الخليف، أن الحملة تأتي ضمن مشروع زيادة المساحات الخضراء داخل المناطق الحضرية وخارجها، لتعزيز المساهمة في الحفاظ على التنمية البيئية المستدامة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتنمية الغطاء النباتي، للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وأشار إلى الحملة هي المرحلة الأولى والتي تمتد إلى شهرين ابتداءً من أكتوبر الحالي، ضمن خطة التشجير التي تتبناها إدارة البيئة في المنطقة، وذلك بعد اختيار النباتات الملائمة مع البيئة المحلية، واتباع المعايير والضوابط العلمية للتشجير.

وأوضح مدير إدارة البيئة بفرع منطقة مكة المكرمة، المهندس عبدالله الصبحي، أن الحملة تأتي امتدادًا لحملات التشجير السابقة، بالتعاون مع قسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع المنطقة.

وبين أن الوزارة أتاحت حتى الآن فرصًا تطوعية للحملة، أطلقتها المكاتب في محافظات منطقة مكة المكرمة «جدة، ورابغ، والطائف، والقنفذة، واضم، والعرضيات، والخرمة، وتربة» عبر منصة العمل التطوعي، والتي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.