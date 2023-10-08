السعودية | “المياه الوطنية” تنهي تنفيذ شبكات مياه الشرب في 9 أحياء بحفر الباطن والقيصومة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشرقي, الانتهاء من تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الثامنة لمشروع شبكات المياه بمواقع متفرقة في محافظة حفر الباطن، والقيصومة، بتكلفة إجمالية تجاوزت (18.1) مليون ريال.

وبيّنت أن مشروع شبكات مياه محافظة حفر الباطن والقيصومة تتضمن مد شبكات رئيسة وفرعية بأقطار مختلفة، وبإجمالي أطوال (142) كيلومترًا، وسيخدم أحياء (النايفية، الريان، النخيل، الوادي، النزهة، وأجزاء من حي النهضة بحفر الباطن، وأحياء الهداية 1 و2، وجزء من حي الشفاء بالقيصومة).

وأوضحت الشركة أن تنفيذها لهذه المشاريع تستهدف بها رفع نسب تغطيتها بشبكات مياه الشرب، وذلك لتحقيق إستراتيجياتها، والارتقاء بجودة حياة السكان في جميع مناطق المملكة، مؤكدة لعملائها جاهزيتها لاستقبال طلبات إيصال الخدمات إليهم من خلال قنواتها الرقمية، سواءً عبر فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa) أو تطبيقها على الهواتف الذكية.