شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في دوري نيل المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي الأهلي لملاقاة نظيره الإسماعيلي في مواجهة مثيرة بين الفريقين الليلة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

هذا ويسعي الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، من أجل إستمرار الفوز وإنتزاع الثلاث النقاط، في طريق الدفاع عن لقب الدوري في الموسم الحالي.

في حين يأمل نادي الإسماعيلي في تحقيق نتيجة مميزة أمام الأهلي، بعدما استعاد الفريق الثقة بعد السقوط في الجولة الأولي أمام زد، حيث تفوق الدراويش في الجولة الماضية علي الاتحاد.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الإسماعيلي مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

هذا ويعتلي الأهلي المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من لقاء واحد، في حين يحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 3 ولكن من لقائين