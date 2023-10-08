شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي بالدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي الأهلي لملاقاة نظيره الإسماعيلي في مواجهة مثيرة بين الفريقين الليلة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة الثامنة مساءا بتوقيت أبو ظبي.

حيث يسعي الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، من أجل إستمرار الفوز وإنتزاع الثلاث النقاط، في طريق الدفاع عن لقب الدوري في الموسم الحالي.

في حين يأمل نادي الإسماعيلي في تحقيق نتيجة مميزة أمام الأهلي، بعدما استعاد الفريق الثقة بعد السقوط في الجولة الأولي أمام زد، حيث تفوق الدراويش في الجولة الماضية علي الاتحاد.

تشكيل الأهلي المتوقع لملاقاة الإسماعيلي

في حراسة المرمي:- محمد الشناوي.

في خط الدفاع:- على معلول – محمد عبدالمنعم – رامي ربيعة – محمد هاني.

في خط الوسط:- إمام عاشور – مروان عطية – أليو ديانج.

في خط الهجوم:- رضا سليم – أنتوني موديست – بيرسي تاو.