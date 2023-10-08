انت الان تتابع تشكيليون يُبدعون بالرسم الحي أمام زوّار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لم تقتصر فعاليات وأنشطة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، في نسخته الخامسة، على الهوايات المرتبطة بالصقارين، حيث توافر عديد من الأجنحة المتنوعة؛ منها جناح جمع فن النحت والفنون التشكيلية والخط العربي للمواضيع التي تتناول (الشاهين).

ولفت الجناح زوّار المعرض؛ وذلك من خلال إطلاعهم على تفاصيل الأعمال الفنية من بداية تأسيسها، ومراحل تطورها على يد الفنانين المشاركين في الجناح، خلال عملهم الحي والمباشر أمام أنظار الجمهور من زوّار المعرض؛ الذي يستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، وينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض).

وتحدثت الفنانة التشكيلية زينة الشهري؛ عن سعادتها بمشاركتها الأولى في المعرض، مؤكدة أن تفاعل الزوّار مع الفنانين المشاركين يعد محفزاً كبيراً لمضاعفة الجهد، والحرص على تقديم منتج فني بجودة عالية تتناسب مع حجم وشهرة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي.

وبيّنت أن تجربتها برسم الصقور أكسبتها خبرات عديدة، وذلك كونها تحتاج إلى دقة وتركيز عاليين، حيث إن أي تغيير في تفاصيل الصقر قد تتسبّب في تغيُّر الفصيلة التي يقوم الفنان برسمها.

وأضافت الشهري: "علاقتي بالصقور بدأت أخيراً، حيث إن اهتمامي الأكبر، في فترات سابقة، كان يرتكز على رسم الخيول، وكلاهما من الفنون التي تعتمد على إبراز ما تتمتع به هذه الكائنات من جمال وذكاء، ليكسب بها قلب وعقل الإنسان، لتنشأ بينهما علاقة وطيدة امتدت على مر العصور".

وشدّدت الفنانة زينة الشهري؛ على أن قوام الصقر وملامحه الحادة وعيونه دائماً ما تحفِز الفنان التشكيلي والمصوّر على تضمينها في أعمالهم.