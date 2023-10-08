انت الان تتابع زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جزر إيزو في اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 8:23 صباحاً

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر إيزو جنوب العاصمة اليابانية طوكيو. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث أمواج مد عاتية تسوماني.

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