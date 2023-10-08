من جديد.. "الشباب" يستهدف التعاقد مع لاعب لاتسيو "تشيرو إيموبيلي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 8:38 صباحاً

كشفت شبكة "Radiosei" الإيطالية عن رغبة نادي الشباب في التعاقد مع الإيطالي تشيرو إيموبيلي لاعب نادي لاتسيو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ووفقًا لما أفادت به الشبكة الإيطالية؛ فإن الشباب يحاول مرة أخرى مع إيموبيلي؛ مشيرة إلى أن اللاعب لا يمانع في الذهاب إلى السعودية. وأجاب اللاعب ردًّا على سؤال حول مفاوضات الشباب: "ربما لم ينتهِ الأمر، الشباب يقود المفاوضات الآن مجددًا". وكان تشيرو إيموبيلي قد تلقى عرضًا ضخمًا بقيمة 35 مليون دولار لمدة موسمين من نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ويلعب تشيرو إيموبيلي (33 عامًا)، لنادي لاتسيو الإيطالي منذ 2016، قادمًا من إشبيلية الإسباني الذي لعب له لمدة موسم واحد، كما يلعب في صفوف المنتخب الإيطالي منذ 2014. وسبَق له اللعب للعديد من الأندية مثل: يوفنتوس، سيينا (إعارة)،، بيسكارا (إعارة)، جنوى، تورينو، وبوروسيا دورتموند.

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