انت الان تتابع بين السكر والتنحيف.."الخضيري": احرص على هذا الإجراء عند تناول "أوزمبيك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 8:40 صباحاً

أكّد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ أهمية الحرص على القيام بإجراءٍ معين عند تناول "أوزمبيك". وأوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مَن يتناول "أوزمبيك" أو غيره لا بد له من أن يشرب ماءً بكثرة؛ لمنع الجفاف، وكذلك يتناول أليافاً ذائبة ناعمة مثل الجلي. وكان "الخضيري"؛ قد أشار في تغريدة سابقة، إلى أن الكلام عن إبر "أوزمبيك، مونجارو، فيكتوزا، ساكسيندا.. إلخ" يطول، والنقاش العلمي لا يتوقف، ويتم تحديث الأعراض الجانبية كل فترة، وهي علاج ناجح للسكري، ومريض السكري يأخذها مثل بقية الأدوية (ولا خلاف على ذلك)". وأضاف: "لكن الخلاف العلمي عن أخذها للتنحيف مع احتمال أضرار جانبية؛ غثيان واضطراب هضم وإمساك، فيما اعتمد أخذها للتنحيف؛ كونها مسبّبة للغثيان وسد الشهية فيتوقف عن أو يقلل الأكل مضطراً". وتابع: "لكونها حديثة ومستجدة، فإن التقييم مستمر وتسجيل الأعراض الجانبية مستمر، ولا تدري ماذا ستكون تجارب المرضى والأعراض بعد سنة أو أكثر".

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