انت الان تتابع طبق قبل نصف ساعة.. "طريقة مُثلى لإنقاص الوزن" يقدّمها مستشفى حراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعا مستشفى حراء العام، عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة، إلى الحرص على تناول طبق من السَلطة قبل الوجبة الرئيسة بنصف ساعة، وذلك لما له من فوائد.

وأوضح المستشفى، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "تناول طبق من السَلطة قبل الوجبة الرئيسة بنصف ساعة يساعد على الشعور بالشبع؛ ما يسهم في إنقاص الوزن".

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