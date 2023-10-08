عسير.. إزالة 16.250م3 من مخلفات البناء

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محمد بن مسعود - الدمام - أزالت أمانة منطقة عسير -ممثلةً في بلدية بيشة- 16.250 م3 من مخلفات البناء، ضمن حملتها الميدانية لتحسين الخدمات البلدية ومعالجة التشوهات البصرية.

من جانب آخر قامت البلدية بصيانة 554 من أعمدة الإنارة، ومعالجة 1756 مترًا خطيًّا من الكتابة المشوهة، إضافة لدهان 12711 مترًا طوليًّا من الأرصفة الأرضية، وإزالة 33 سيارة تالفة، ومعالجة 3690 م2 من حفر الشوارع، وتنظيف 690 حاوية نظافة.

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