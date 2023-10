شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعرب عن تعازيها في ضحايا زلزال أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.

وعبرت الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في أفغانستان في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

قال متحدث باسم حكومة طالبان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا وقوع زلازل قوية في شرق أفغانستان أمس السبتن إلى 2000 شخص لقوا حتفهم عقب الهزات العنيفة.

#بيان | تعرب وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان pic.twitter.com/7lRnZ4mI5F — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 8, 2023

زلازل أفغانستان

This is a Twitter Status | تعرب وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان This is a Twitter Status— وزارة الخارجية (@KSAMOFA)

كان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أشار إلى أن زلزالًا بلغت قوته 6.2 درجة، هز شمال غرب أفغانستان اليوم السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وكان ذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن زلزالين وقعا بلغت قوتهما 6.3 درجة، أعقبتهما هزات ارتدادية.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في أفغانستان على موقع "إكس": "أرسلنا أدوية وإمدادات طبية إلى المستشفيات لدعم علاج الجرحى، ومستودعاتنا جاهزة لتوفير أدوية إضافية حسب الحاجة".