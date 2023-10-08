السعودية | جامعة أم القرى تطلق تحدي تطبيقات الفضاء الدَّولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

أطلقت جامعة أم القرى أمس، ممثَّلة في معهد الابتكار وريادة الأعمال تحدِّي تطبيقات الفضاء الدَّولي في رحاب جامعة أمِّ القرى هاكثون بالتَّعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتّقنية؛ وبإشراف وكالة الفضاء الأمريكيَّة ناسا.

ويتضمَّن التحدِّي الذي يستمر لثلاثة أيام، استخدام بيانات ناسا المفتوحة لمدة 48 ساعة شاملاً 7 مسارات ممثَّلة في استكشاف الفضاء، والكواكب والأقمار، والعلوم المفتوحة، والشمس، والمناخ، والأرض، والفيزياء الفلكيَة، حيث يشارك فيه أكثر من 3300 متسابق يتنافسون على بناء حلول مبتكرة للتَّحدِّيات التي تواجهها البشريَّة على الأرض وفي الفضاء.

وأوضح عميد معهد الابتكار وريادة الأعمال الدكتور هشام ملك، أنَّ تحدِّي تطبيقات الفضاء يعد أكبر هاكثون مختص في الفضاء والعلوم على مستوى المجرّة، ويهتم بتعزيز علوم الفضاء والأرض في المملكة، إضافة إلى تنمية القدرات البشريَّة، ونقل الخبرات والمعرفة، كما يحفِّز المبتكرين من الطَّلبة على الابتكار، وتأصيل ثقافته.