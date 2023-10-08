السعودية | “التخصصات الصحية”: التحاق أكثر من 5600 متدربٍ في “البورد السعودي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

التحق أكثر من 5600 متدرب من أعضاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من الممارسين الصحيين في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية “شهادة البورد السعودي”، لينظموا إلى زملائهم المتدربين في 1950 برنامجاً تدريبياً معتمداً لأكثر من 172 تخصصاً صحياً، يتم تنفيذها في 626 مقراً تدريبياً معتمداً.

وأوضحت الهيئة، أن المتدربين الجُدد التحقوا بالبرامج في الأول من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في بيئة تعليمة مبنية على أسس التعليم الصحي، وذلك تماشياً مع برنامج التحول في القطاع الصحي، ونموذج الرعاية الصحية الحديث، حيث تعمل المراكز التدريبية على توفير تجربة تعليمية حديثة ثرية بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للإسهام في صناعة وقيادة مستقبل الرعاية الصحية في المملكة.

يُذكر أن الهيئة أطلقت البورد السعودي في عام 1994م ضمن دورها في وضع البرامج التخصصية المهنية، وإقراراها والإشراف عليها، حيث بلغ عدد خريجي برامج الدراسات العليا الصحية المهنية “شهادة البورد السعودي”، ومتدربيها أكثر من 30 ألف خريج.