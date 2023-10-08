السعودية | “أمين مجلس التعاون” يعرب عن بالغ الأسى لضحايا الزلزال الذي وقع في غرب أفغانستان

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “أمين مجلس التعاون” يعرب عن بالغ الأسى لضحايا الزلزال الذي وقع في غرب أفغانستان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن بالغ الأسى والألم لحادث الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان، مما أسفر عن عدد من الإصابات والوفيات جراء هذا الزلزال.
وقدم معاليه خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب أفغانستان الشقيق ولأهالي ذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.