انت الان تتابع بريدة.. إجراء علاجي دقيق يُعيد وعي مريض فقده منذ 6 أشهر إثر حادث مروري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نجح فريق جراحة مناظير الصدر بمستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة، في إنقاذ حياة شاب في العشرينيات من العمر، كان يعاني ضيقاً شديداً في القصبة الهوائية الرئيسة، وضعفاً في التنفس بسبب نقص الأكسجين، وفقداناً ملازماً للوعي منذ ستة أشهر.

وأفاد تجمُّع القصيم الصحي، أن الفريق الطبي تمكن من إجراء علاج دقيق هو الأول من نوعه بالمنطقة لمريض عشريني، إثر تعرُّضه لحادثٍ مروري تسبّب له في إصاباتٍ متعدّدة وكسورٍ بالجمجمة وإصاباتٍ شديدة بالدماغ.

وبيَّن التجمُّع أن المستشفى قام بعمل الإجراءات الطبية اللازمة والمناسبة للحالة، ووضع المريض بوحدة العناية المركزة، وعلى الدعم الميكانيكي لفترة طويلة تقرّر بعدها إجراء فغر للرغامي، والاتصال بفريق جراحة الصدر بسبب نقص شديد بأكسدة الدم واختناق المريض، وعدم نجاح محاولة وضع أنبوب التنفس الصناعي وإنعاشه.

ولفت إلى أن التدخل الطبي تمّ من قِبل جراحة الصدر، وذلك بوضع أنبوب صغير جداً لفتح مجرى التنفس الذي كان مغلقاً بالكامل، ومن ثم إجراء عملية تنظير قصبات، وفتح مجرى التنفس وتوسيعه بوساطة البالون، التي تم على أثرها إنعاش المريض، وإزالة جهاز التنفس الصناعي وأنبوب فغر الرغامي بعد نجاح الإجراء الطبي، وبعد استعادة المريض وعيه وتحسُّن حالته المرضية قرّر الأطباء خروجه من المستشفى وهو بصحة جيدة.