انت الان تتابع "ماني بالهجوم وديلغادو وسافيتش للوسط".. التشكيلة المثالية للجولة الـ9 بدوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 10:26 صباحاً

كشف موقع "sofascore" المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ9 من منافسات "دوري روشن" والتي جاءت على النحو التالي: "حراسة المرمى باولو فيتور (الأخدود)، خط الدفاع رومان سايس (الشباب)، ليساندرو لوبيز (الخليج)، بيدرو ريبوتشو (الخليج). وفي خط الوسط اختار الموقع "ألفارو ميدران (التعاون)، والمغربي فيصل فجر (الوحدة)، وميشيل ديلغادو (الهلال)، والبرتغالي توزى (الحزم)، والصربي سافيتش "الهلال"، وكاراكاسو (الشباب). وجاء ساديو ماني من "النصر" في خط الهجوم.

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