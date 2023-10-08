"التجارة": إصدار أكثر من 83 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث من 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 10:31 صباحاً

أصدرت وزارة التجارة النشرة الموجزة لأعمالها خلال الربع الثالث من عام 2023، تضمنت نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة. وكشفت الوزارة عن إصدار أكثر من 83 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث 2023، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من مليون و371 ألف سجل تجاري. وتناولت النشرة تفصيلاً للسجلات التجارية القائمة، حيث استحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت حصة السيدات 33% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات. وسلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 12% بنهاية الربع الثالث 2023. كما أشارت الوزارة من خلال النشرة الربعية، إلى نمو السجلات التجارية في عددٍ من القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، مثل القطاعات التقنية المتمثلة في عددٍ من الأنشطة من أبرزها: حلول التقنية المالية، والطب الاتصالي، وبرمجة البرمجيات الخاصة، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بقطاعات الترفيه، والسياحة، والعقار، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات، وللاطلاع على نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث 2023 زيارة الرابط: https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/Pages/newslettes.aspx .

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