الصحة الفلسطينية: 572 شهيدًا منذ بداية العام بينهم 320 شهيدًا قضوا بالأمس

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محمد بن مسعود - الدمام - وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 572 فلسطينيًّا، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعمليات القصف الإسرائيلي، في غزة والضفة الغربية، العام الجاري.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان، أن من بين الشهداء 320 قضوا منذ أمس في العدوان المستمر على قطاع غزة، نتيجة عمليات القصف الإسرائيلي العنيفة على القطاع، كما تُوَاصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لقطاع غزة؛ حيث قصفت ظهر اليوم منازل في بيت حانون شمال القطاع؛ مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وجرح عدد آخر.

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