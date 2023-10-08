انت الان تتابع "التعاون الإسلامي" يعزي في ضحايا زلزال هرات بأفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قدَّم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، صادق تعازيه لأفغانستان عقب الزلزال المدمّر الذي وقع أمس غرب مدينة هرات، الذي أدّى إلى مقتل وإصابة عديد من الأشخاص.

وأكَّد، أن المنظمة على استعدادٍ لتقديم كامل دعمها وتضامنها مع الشعب الأفغاني.

كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون الإسلامي" يعزي في ضحايا زلزال هرات بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.