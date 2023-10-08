شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني مصري: مقتل سائحين إسرائيليين اثنين في إطلاق نار بالاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح مصدر أمني مصري، اليوم الأحد ، بوفاة سائحين إسرائيليين اثنين في إطلاق نار على أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمنطقة المنشية بمدينة الإسكندرية شمال مصر .

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر صفحتها بموقعها "فيسبوك" عن المصدر قوله إنه "أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري بمنطقة المنشية بـالاسكندرية في مصر اليوم، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، مما أسفر عن وفاة إثنين من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر".

وأشار إلى أنه "تم على الفور القبض على فرد الشرطة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".