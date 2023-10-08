شكرا لقرائتكم خبر عن منصة "مدينتي" بأمانة جدة تسجل 14.182 عقدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت منصة إدارة المدينة "مدينتي" التابعة لأمانة محافظة جدة 14,182 عقداً إلكترونياً بين منتجي وناقلي النفايات كما تم اعتماد تسجيل 26 رخصة جمع ونقل للنفايات، وكذلك إضافة 79 منطقة مراقبة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخ 30/9/2023م في حين بلغ عدد المستخدمين للمنصة من المنتجين أكثر من 49,114 مستخدمًا.

وكشف تقرير صادر عن مركز مدينتي بالأمانة عن إجمالي النفايات التي تراقب المنصة حركة جمعها ونقلها إلكترونياً والمقدرة بأكثر من 1,402,738 من النفايات التجارية، فيما تجاوز إجمالي الحاويات المراقبة حاجز الـ 44,307 ألف حاوية، بالإضافة لربط أنظمة 18 مزود خدمة تتبع بالمنصة مباشرة والتي تعمل على مراقبة حركة أكثر من 8,845 مركبة عاملة في مدينة جدة.

تسهيل إصدار الرخص

من جهته أوضح المدير العام لمركز مدينتي المهندس سعد السميري أن المنصة التي تم تدشينها منتصف عام 2021م تهدف إلى حصر المنتجين من أصحاب الرخص التجارية والإنشائية ومقاولي الأمانة والجهات الخدمية والمشاريع الخاصة كافة، وكذلك تطبيق اشتراطات الناقلين لرفع مستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن العقود الإلكترونية بين المنتج والناقل سهلت عملية إصدار الرخص التجارية والانشائية وأوامر العمل وذلك من خلال الربط مع كافة الأنظمة التقنية ذات العلاقة وأبرزها منصة بلدي.

وأضاف "السميري" أن منصة مدينتي تمتاز بنظام تتبع موحد وتصدر الاشعارات والتنبيهات اللازمة الكترونياً، كما في حالات الدخول للمناطق المحظورة المسجلة في النظام، لافتًا إلى أن المنصة تعزز إجراءات الرقابة والتحكم في النفايات، وتسهم في متابعة الخطط التشغيلية للمشروعات للحد من التشوه البصري وظاهرة الرمي العشوائي.