السعودية | خلل بالناقل.. استدعاء مركبات بيجو “2008/301/208” بين عامَي 2016 – 2022

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خلل بالناقل.. استدعاء مركبات بيجو “2008/301/208” بين عامَي 2016 – 2022 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
أعلنت وزارة التجارة استدعاء مركبات بيجو “2008 /301/208” في الفترة البينية 2016 – 2022.
وأوضحت الوزارة، أنه لخلل في مؤشر ناقل الحركة، قد يؤدي إلى عرض الشاشة للوضع المحايد (N)، بينما الوضع الفعلي لناقل الحركة (D)، ما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
وأشارت، عبر إنفوجرافيك معلوماتي، إلى أن الإجراء الواجب يتمثل في التحقّق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال (Recalla.sa)، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.