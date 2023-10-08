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السعودية | خلل بالناقل.. استدعاء مركبات بيجو “2008/301/208” بين عامَي 2016 – 2022

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت وزارة التجارة استدعاء مركبات بيجو “2008 /301/208” في الفترة البينية 2016 – 2022.

وأوضحت الوزارة، أنه لخلل في مؤشر ناقل الحركة، قد يؤدي إلى عرض الشاشة للوضع المحايد (N)، بينما الوضع الفعلي لناقل الحركة (D)، ما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

وأشارت، عبر إنفوجرافيك معلوماتي، إلى أن الإجراء الواجب يتمثل في التحقّق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال (Recalla.sa)، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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