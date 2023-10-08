السعودية | خلل بالناقل.. استدعاء مركبات بيجو “2008/301/208” بين عامَي 2016 – 2022

وأوضحت الوزارة، أنه لخلل في مؤشر ناقل الحركة، قد يؤدي إلى عرض الشاشة للوضع المحايد (N)، بينما الوضع الفعلي لناقل الحركة (D)، ما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.