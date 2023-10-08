السعودية | وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية كرواتيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا السيد جوردان غرليتش.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما بحث الجانبان، أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك غير المقيم لدى كرواتيا أسامة الأحمدي.