انت الان تتابع في نسختها الثالثة.. رابطة الهواة ترصد نصف مليون ريال جوائز لبطولة كرة القدم المرتقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أُجريت مراسمُ قرعة بطولة الأبطال للهواة في نسختها الثالثة، التي تنظّمها رابطة الهواة تحت مظلّة الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة عادل الفقي رئيس مجلس إدارة الرابطة في مدينة جدة، بحضور عدد من نجوم كرة القدم السعودية، ومشاركة ممثّلي 38 فريقًا من مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، ورصدت الرابطة مبلغ نصف مليون ريال كجوائز للبطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب.

ودشّنت الرابطةُ الحفلَ بتسجيل دوري السيدات الذي سيقام لأول مرة في الموسم الحالي، كما دُشّن تطبيق رابطة الهواة الذي يحتوي على تسجيل الفرق وتنظيم وإدارة المسابقات وتقارير إحصائية أخبار الرابطة ونتائج مباشرة للمباريات، كما تم توقيع عقد رعاية مع شركة لتوفير ملابس للحكام وجميع المستلزمات الرياضية.

كانت هذه تفاصيل خبر في نسختها الثالثة.. رابطة الهواة ترصد نصف مليون ريال جوائز لبطولة كرة القدم المرتقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.