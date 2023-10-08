انت الان تتابع مصر.. السفارة الأمريكية تُصدر تحذيرًا لرعاياها عقب الحادث الأمني في الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 1:43 مساءً

حذرت السفارة الأمريكية في مصر رعاياها، وطالبتهم بممارسة المزيد من الوعي الأمني والاحتياطات عقب الحادث الأمني الذي وقع صباح اليوم بمحافظة الإسكندرية. وذكرت السفارة في بيان لها أنها على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل العديد من السياح الأجانب في الهجوم الذي وقع بمحافظة الإسكندرية. وأشارت إلى أن هذا الحادث قد يكون مرتبطًا بالأعمال العدائية المستمرة في غزة و"إسرائيل". وكان نقل عن مصدر أمني مصري اليوم الأحد، تأكيده مقتل سائحين "إسرائيليين" في الإسكندرية شمال مصر. وقال المصدر الأمني إن شرطيًا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي خلال وجود الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية. ولفت المصدر الأمني إلى أن "اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأصيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".

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