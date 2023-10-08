انت الان تتابع أنتوني بلينكن لقناة "سي إن إن": قد يكون هناك أمريكيون بين الرهائن المحتجزين الآن في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 1:45 مساءً

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الحكومة الأمريكية تعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك مواطنون أمريكيون بين الرهائن المحتجزين الآن في غزة. قال بلينكن لقناة "سي إن إن" الأمريكية، إن هذا هو "أسوأ هجوم على إسرائيل منذ حرب يوم الغفران عام 1973". وأضاف: "تركيزنا الأول هو التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه.. نحن ننظر في الطلبات الإضافية التي قدمها الإسرائيليون". وشدد بلينكن على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل رسالة واضحة للغاية مفادها أنه "لا أحد يحاول الاستفادة من هذا في أي مكان آخر". وكانت السفارة الأمريكية في مصرحذرت رعاياها وطالبتهم بممارسة المزيد من الوعي الأمني والاحتياطات عقب الحادث الأمني الذي وقع صباح اليوم بمحافظة الإسكندرية. وذكرت السفارة في بيان لها أنها على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل العديد من السياح الأجانب في الهجوم الذي وقع بمحافظة الإسكندرية. وأشارت إلى أن هذا الحادث قد يكون مرتبطًا بالأعمال العدائية المستمرة في غزة وإسرائيل.

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