انت الان تتابع تل أبيب.. الجيش الإسرائيلي يصدر بيانًا بشأن اعتراض "مسيرة لبنانية" شمال البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الجيشُ الإسرائيلي رصدَ هدف يتحرّك نحو إسرائيل وأطلق صاروخ اعتراض نحوه، مشيرًا إلى أنه بعد الفحص تبيّن أن الهدف لم يكن قطعة جوية معادية، نافيًا تنفيذ غارات على لبنان.

وقال الجيش في بيان: "متابعة للتقارير عن انطلاق صاروخ اعتراض في شمال البلاد؛ فقد رصد جيش الدفاع هدفًا يتحرّك نحو الأراضي الإسرائيلي وأطلق صاروخ اعتراض؛ حيث اتضح بعد الفحص أن الحديث ليس عن قطعة جوية معادية، ولم يتم تنفيذ أي غارة على الأراضي اللبنانية".

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