بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة لتنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة العربية السعودية، حيث مثّل المركز مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، وذلك بمقر المركز في الرياض.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة الرامية لتنفيذ برامج تطوعية في عدد من الدول المستفيدة حول العالم في مختلف التخصصات.

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