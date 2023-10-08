الصحة الفلسطينية: حصيلة القتلى في غزّة ارتفعت إلى "370" شخصًا من بينهم "20" طفلًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 2:02 مساءً

أعلنت وزارةُ الصحة الفلسطينية أن حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى "370" شخصًا، الأحد، من بينهم "20" طفلًا. وأشارت الوزارة إلى إصابة "2200" آخرين بجروح متفاوتة. قالت القناة العبرية 13: إنه حتى الآن تمّ إحصاء أكثر من "600" قتيل إسرائيلي، وأكثر من ألفَيْ جريح. وأضافت: أن هناك "العشرات من المصابين في حالة الخطر الشديد".

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