شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع يومها العالمي..100 مختص في ملتقى الصحة النفسية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدشن عميد كلية التربية بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور علي نجمي، بعد غد الثلاثاء 10 أكتوبر، ملتقى اليوم العالمي للصحة النفسية الأول الذي ينظمه قسم علم النفس بالكلية تحت شعار "الصحة النفسية حق إنساني عالمي"، بمشاركة اكثر من 100 متخصص ومتخصصة بالإضافة للأكاديميين والطلاب المتخصصين بالعلوم النفسية.

وأكد رئيس قسم علم النفس بكلية التربية، الدكتور عبدالإله القرني، أن الملتقى الذي يتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية يأتي ضمن المشاركات المجتمعية، التي يحرص القسم على تقديمها لجميع شرائح المجتمع، للمساهمة في رفع الوعي العام بقضايا الصحة النفسية وتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، للإسهام في تعزيز جودة الحياة تماشياً مع رؤية الوطن 2030.

مبادرات توعوية

أشار الدكتور القرني، إلى أن الملتقى الذي يُشارك فيه عدد من القطاعات الراعية بمؤسسات المجتمع المدني في القطاع الخاص، سوف يتضمن العديد من المحاضرات التخصصية والمبادرات التوعوية، من خلال جناح متعدد المواضيع العلمية والدراسات النفسية.

د. عبدالإله القرني- اليوم

بالإضافة إلى الحوار والنقاش بين الأخصائين والأكاديميين والأكاديميات بمجال علم النفس، لنشر الوعي و إثراء الخبرة العلمية للطلبة والحضور حيال كل ما يتعلق بالصحة النفسية وبيان مدى أهميتها، لتتكامل صحتهم النفسية والجسدية لمواصلة العطاء في خدمة الدين والوطن.

وقدم الدكتور القرني، شكره لعميد كلية التربية على رعايته للملتقى، مثمناً في الوقت نفسه الدعم اللامحدود الذي يحظى به منسوبي الكلية من سعادة رئيسة الجامعة المكلفة.