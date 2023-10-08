شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية جديدة لتنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية تعاون مشترك، مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.

وتستهدف الاتفاقية تنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة العربية السعودية، إذ مثل المركز مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، وذلك بمقر المركز في الرياض.

البرامج التطوعية السعودية

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة الرامية لتنفيذ برامج تطوعية في عدد من الدول المستفيدة حول العالم في مختلف التخصصات.

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة.

دعم المملكة للشعب اليمني

وضُخ خلال الفترة من 6 - 12 سبتمبر 2023م، في محافظة حجة 613.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 7.160.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 40 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.

وفي محافظة صعدة جرى ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.